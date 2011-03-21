Шефство над Бібліотекою української літератури у Москві візьме Київ

Київ готовий узяти шефство над Бібліотекою української літератури у Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ сказав під час відвідування цієї бібліотеки.

«Ми готові узяти шефство над бібліотекою, і це питання обговорюватиметься на зустрічі з мером Москви. Думаю, що він нас підтримає», - сказав О.ПОПОВ.

Він підкреслив, що у керівництва Києва є готовність і бажання бути партнером бібліотеки у вирішенні питань наповнення книжкових фондів, упровадження сучасних освітніх технологій, встановлення зв`язків для обміну досвідом між відповідними установами у Києві.

«Співпраця може бути різною, але нам головне знати, що потрібно цьому колективу, який тут працює, і їхні ініціативи будуть нами підтримані», - сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА підкреслив, що Київ готовий до системної співпраці.

Крім того, О.ПОПОВ вручив бібліотеці набір книжок і фільмотеку української літератури на DVD-носіях.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС Росії під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури у Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ В,ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучено у рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня 2011 року у МЗС України повідомили, що бібліотека повністю відновила роботу в звичайному режимі.

14 січня у бібліотеці відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, а директора побив співробітник міліції.

16 січня В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що ситуацію навколо Бібліотеки української літератури у Москві буде остаточно врегульовано найближчим часом.

21 лютого Н.ШАРІНА повідомила, що російські слідчі обіцяють протягом тижня повернути бібліотеці вилучені жорсткі диски й сервер.