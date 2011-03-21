Оробець: в освітян є підстави страйкувати

Народний депутат від НУ-НС, член Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що освітяни мають усі підстави для страйку, оскільки чинна влада не виконала жодної обіцянки відносно покращення фінансування їхньої роботи.

Про це вона заявила у коментарі УНІАН.

«В освітян є підстави страйкувати. Останнім часом з вуст міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА лунали всілякі заяви, але жодної про підвищення матеріально-соціального забезпечення освітян та галузі освіти в цілому», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

Вона зауважила, що влада не вдається до жодного конкретного кроку, аби змінити ситуацію на краще, і навпаки, цього року фінансування освіти суттєво знижене.

Депутат наголосила, що освітяни є особливою категорією людей, оскільки, вдаючись до протестів, вони кидають дітей, через що може зупинитися навчальний процес. «Саме тому освітянські протести - це те, що ми бачимо так рідко, оскільки вони є в рази відповідальнішими, ніж будь хто-інший. Одна справа - покинути баранку машини, а інша - покинути клас дітей», сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

За словами Л.ОРОБЕЦЬ, якщо говорити про дієвість таких акцій протесту, треба загадати як мінімум дві попередні акції. «Влада, як би її там не називали - авторитарною чи не авторитарною - мінімум двічі за останні півроку пішла на поступки. Перша - це Податковий майдан. Друга - студентські протести проти рішення Міносвіти щодо платних послуг», - сказала вона.

На думку народного депутата, це дає сигнал суспільству, що в Україні все ж є ознаки громадянського суспільства. «Коли люди згуртовуються, починають ставити питання, то питання починають вирішуватися, кошти знаходяться, і ті чиновники, яких ми наймали на роботу, починають працювати», - додала Л.ОРОБЕЦЬ.

Водночас вона висловила думку, що в один момент гроші для підвищення зарплат навряд чи знайдуться. «Якщо говорити про те, щоб вирішувати проблему саме зараз - вийняти з гаманця гроші, то я не переконана. Це означатиме, що ці гроші треба надрукувати, а це, у свою чергу, призведе до інфляції. Це не вихід», - сказала депутат.

Як додала Л.ОБОРОБЕЦЬ, влада має думати на перспективу і робити усе, аби вже найближчим часом виправити ситуацію.