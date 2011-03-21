В УКУ навчатимуть «Богослов’ю для життя»

Український католицький університет запрошує на весняний семестр програми «Богослов’я для життя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, програма «Богослов’я для життя» пропонує такі курси: «Пасхальне паломництво – духовність Великого Посту і Пасхи», «Як поводити себе у храмі: практичні аспекти християнського літургійного життя» та «Майстерня богослужбового співу». Запис на програму триває до 1 квітня.

«Учасники програми матимуть нагоду пізнати більше себе і світ навколо, дізнатися про особливості літургійного мистецтва, ознайомитися з основами християнського віровчення, – розповідає координатор «Богослов’я для життя», керівник додаткових навчальних програм в УКУ Тарас Тимо. – Під час навчання ви також зможете глибше пізнати свою віру та збагатитися духовно, поспілкуватися зі священиками, богословами, психологами, знайти нових друзів».

Охочі можуть записуватися на один чи більше курсів та після завершення програми отримати сертифікат.