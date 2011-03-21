У Києві обговори майбутнє французької мови в Україні

У Києві відбулося засідання Круглого столу «Майбутнє Франкофонії в Україні» за участі Послів Франції, Канади, Швейцарії, Алжиру, Румунії та представників Міністерства закордонних справ.

За словами доктора філологічних наук, професора Георгія КРЮЧКОВА, в Україні зменшується кількість людей, що вивчають французьку мову. Водночас у всьому світі їхня кількість зростає.

Незважаючи на це, виступи Послів щодо майбутнього французької мови в Україні були досить оптимістичними.

Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні, пан Жак ФОР зробив акцент на значенні телебачення для сприйняття будь-якої культури у світі. На його думку, саме міжнародне французьке телебачення може викликати великий інтерес до культури і мови Франції.

Щодо планів на майбутнє, то більшість дипломатів заявила про необхідність розвивати франко-українські відносини, відкривати більше мовних курсів та представляти культуру і мистецтво один одного.

Круглий стіл відбувся в рамках Тижня Франкофонії в Україні.