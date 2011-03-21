Завтра вчителі пікетуватимуть Кабмін

22 березня близько 5 тисяч працівників сфери освіти проведуть пікет під стінами Кабінету міністрів України з вимогою наблизити тариф першого розряду працівників галузі до мінімальної заробітної плати й на 20% підвищити зарплати.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Профспілки освіти та науки України Георгій ТРУХАНОВ.

За його словами, зараз тариф першого розряду становить 613 грн., рівень мінімальної зарплати – 941 грн. Профспілки вимагають від уряду зрівняти ці показники. «Виходить, що перші 7 розрядів отримують однакову заробітну плату», – сказав Г.ТРУХАНОВ.

Крім того, за підсумками першого кварталу цього року працівники сфери освіти вважають за необхідне підвищити їм заробітні плати на 20%. Це стосується не лише вчителів, але й інших працівників галузі.

Також, зазначив Г.ТРУХАНОВ, сьогодні пікети працівників сфери освіти проводяться в регіонах, зокрема, в Донецьку, Луганську, Львові, Запоріжжі. За його словами, кожна область висуває додатково свої вимоги, наприклад, вчителі Донецької області вимагають збільшити фінансування, оскільки кошти на цей рік виділено у розмірі 80%.