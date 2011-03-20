Листи та малюнки дітей заробітчан об'єднали в одну збірку

В Івано-Франківську відбулася презентація збірки листів та малюнків дітей, чиї батьки перебувають за кордоном на заробітках «Життя надвоє: з Тобою і без Тебе».

Про це повідомили УНІАН в управлінні освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому.

Підготовили збірку з ініціативи Благодійного фонду «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» Служба у справах дітей та управлінням освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому за фінансової допомоги єпархії УГКЦ австрійського міста Грац. За інформацією управління освіти, минулого року серед шкіл та дошкільних закладів міста був оголошений конкурс на найкращий малюнок, вірш чи лист до батьків, які перебувають за кордоном.

До збірки увійшли лише найкращі роботи. Книжка «Життя надвоє: з Тобою і без Тебе» - це можливість для тих дітей, які тривалий час не мають можливості спілкуватися з батьками, розповісти про свої сподівання, труднощі, успіхи і розчарування. Для більшості цих дітей батьківські обійми та материнська ласка – лише спогади, а момент розлуки – найболючіша мить їхнього життя. Видавці сподіваються, що видання такої збірки допоможе батькам, які перебувають у тривалій міграції, зрозуміти потреби власних дітей, а також сприятиме їх адаптації після повернення з-за кордону. За словами соціального педагога, психолога Карітасу Людмили МАКСИМ’ЮК, «всі діти, незалежно від віку відчувають образу за те, що їх покинули». «Вони стають дратівливими, тривожними, агресивними і замкнутими, - підсумувала на презентації Л.МАКСИМ’ЮК. - Є випадки, коли діти думають про самогубство».