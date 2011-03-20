В УКУ навчать писати фейлетони

Український католицький університет розпочинає набір на короткотермінові програми журналістських тренінгів. Курси в УКУ передбачені як для початківців, так і для досвідчених працівників ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, спецкурс: «Як писати журналістський фейлетон?» ознайомить учасників з мистецтвом фейлетону в періодичній пресі та електронних ЗМІ. Учасники курсу вивчатимуть головні риси, елементи та правила написання журналістського фейлетону. Окрему увагу на курсах буде звернено на історію і призначення цього жанру. Структура курсу передбачає лекції, практичні заняття та самостійну роботу.

Писати прес-релізи навчать на одноденній програмі-семінарі «Особливості медійного ринку України. Як привернути увагу медіа?». Курс розповість про особливості українського медійного ринку, корпоративні інтереси видавців, надасть характеристику журналістського середовища, шкіл та спільнот. Учасники програми дізнаються, як працювати з медіа та журналістами, писати тексти і коментарі для друкованих та інтернет-видань, радіо і телебачення.

Навчання на другому наборі курсу для початківців «Як стати журналістом?» розпочнеться наприкінці березня-початку квітня. Він складається із 10 лекцій та 10 практичних занять, упродовж яких слухачі отримають теоретичні знання та напрацюють практичні навички зі сфери базових понять журналістики. Окремі практичні заняття проходитимуть у формі майстер-класів, які проведуть головні редактори українських ЗМІ, відомі журналісти (практики і теоретики).