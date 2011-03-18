Україна направить в Гарвард 50 управлінців

У рамках формування Президентського кадрового резерву державних службовців відправлять до кращих центрів підготовки світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«У рамках формування Президентського кадрового резерву планується розпочати спільну підготовку і перепідготовку держслужбовців з кращими центрами підготовки світу», - сказала вона.

При цьому І.АКІМОВА повідомила, що з деякими такими центрами вже досягнуто відповідних домовленостей.

«Сьогодні досягнуто домовленості з представниками школи Державного управління імені Джорджа Кеннеді при Гарвардському університеті. Ця домовленість стосується прийняття для однотижневого тренингу 50 студентів, 50 держслужбовців, які будуть відібрані на основі прозорої, зрозумілої і конкурентної процедури до серпня», - відзначила заступник глави АП.

За її словами, після тренингів у Гарварді відібрані студенти продовжать навчання, беручи участь у тренингах у двох центрах підготовки в Європі і СНД.

І.АКІМОВА повідомила, що взяти участь у програмі підготовки Президентського кадрового резерву зможуть не лише держслужбовці, а й представники бізнесу, наукової сфери, «всі, хто відповідає встановленим критеріям», які будуть обнародувані найближчим часом.

Вона наголосила, що підготовка кадрів у рамках даної програми здійснюватиметься без використання державних коштів.

Також вона повідомила, що вже в найближчі два тижні планується завершити підготовку і зареєструвати у Верховній Раді України законопроект про державну службу, яким будуть встановлені такі, що відповідають міжнародним, стандарти формування держслужби.