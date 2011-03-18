В Україні створять електронну бібліотеку досягнень

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив розпочати роботу зі створення електронної бібліотеки про науково-культурні досягнення України.

З такою ініціативою глава держави виступив на засіданні громадської гуманітарної ради у Києві, повідомив кореспондент УНІАН.

«Тож давайте створимо ресурс, на якому у відкритому доступі буде представлено усе найважливіше, що створено на нашій землі упродовж віків. Давайте доповнимо його тим, що упродовж 20 років продукувалося науковими інститутами та театрами, видавництвами і студіями звукозапису. Давайте відкриємо людям те, що зберігається у фондах музеїв – одним словом, все те, що видано чи зроблено митцями», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це буде початком руху зі створення «культурної матриці», що дасть можливість побачити і пізнати справжню Україну». Як уточнив В.ЯНУКОВИЧ, йдеться про створення в Україні повномасштабної електронно бібліотеки.

При цьому, на переконання Президента, цей процес повинен розвиватися як громадська ініціатива, що є державною за значенням, а не за статусом.