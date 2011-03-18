МОН пояснив мету впровадження контрольних в 5-8 класах

Підсумкові контрольні роботи в 5-8 класах проводяться для визначення рівня засвоєння учнями загальноосвітніх навчальних закладів навчального матеріалу, передбаченого діючим Державним стандартом базової загальної середньої освіти. Результати робіт будуть використані для якісної підготовки проекту нового Державного стандарту змісту освіти.

Про це йдеться в роз’ясненні Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти щодо мети нововведення, розміщеному на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

У відомстві звертають увагу, що для учнів 5-8 класів не запроваджується державна підсумкова атестація, а виконання підсумкових контрольних робіт в кінці навчального року є звичною практикою.

“Цьогорічною їх особливістю є визначений зміст та форма проведення, єдині для всіх загальноосвітніх навчальних закладів”, - зазначають в міністерстві.

Там звертають увагу, що визначення конкретних дат проведення підсумкових контрольних робіт з окремих предметів делеговано загальноосвітнім навчальним закладам. Перевіряти та оцінювати контрольні роботи будуть вчителі-предметники за місцем написання, тобто в школах.

Контрольні роботи з математики та історії України для учнів, які навчаються в школах з навчанням мовами національних меншин, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти розроблять варіанти завдань мовою навчання. Так само інститути післядипломної педагогічної освіти розроблятимуть завдання підсумкових контрольних робіт для учнів, які вивчають іспанську мову.

В Мінсовіти нагадують, що підсумкові контрольні роботи пройдуть у період з 10 по 20 травня 2011 року з таких предметів: українська мова, математика, історія України, іноземна мова (перша мова – англійська, французька, німецька) та російська мова (у школах (класах) з російською мовою навчання).