Вчителів примушують брати відпустки за свій рахунок

Вчителів Брусилівського району Житомирської області примушують брати відпустки за свій рахунок, щоб зекономити бюджетні кошти.

Про це УНІАН повідомили працівники декількох шкіл Брусилівського раону, які побажали залишитися неназваними.

За їх словами, відпустки терміном на 10 днів їх змушують брати директора шкіл, яким, у свою чергу, на конфіденційних зустрічах рекомендував відправити підлеглих у відпустки голова Брусилівської районної держадміністрації, мотивуючи це браком коштів у бюджеті.

Співрозмовники УНІАН також повідомляють, що трохи раніше подібні рекомендації були висловлені медичним працівникам району.

Сам голова Брусилівської райдержадміністрації Василь ШПАКЕВИЧ у коментарі УНІАН зазначив, що у відпустку за свій рахунок “вчителі йдуть за власним бажанням, всі, кому це треба і хто має на це право”.