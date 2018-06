Латвійська Республіка запрошує українців на навчання

Державна Агенція з питань розвитку освіти Латвійської Республіки пропонує державні стипендії для студентів та викладачів України для навчання або досліджень у вищих навчальних закладах Латвійської Республіки протягом 2011/2012 навчального року.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, проект реалізовується згідно з Угодою про співпрацю в галузі освіти, науки і культури між урядом Латвійської Республіки та урядом України.

Також латвійська сторона пропонує українським студентам взяти участь у літніх школах, які організовані вищими навчальними закладами Латвійської Республіки, а саме: Балтійська Міжнародна літня школа “Learn and Experience Baltics: Nature, Culture and Spa Tourism” (http://biss.va.lv) у Валмієрі з 31 липня по 31серпня 2011 р.; Міжнародна літня школа “Entering the Void” (http:// www.summerschool.rtu.lv) у Ризі з 7 по 20 серпня 2011р. та Міжнародна літня школа “Innovations in Baltic Logistics” (http://www.ba.lv) у Ризі з 15 по 27 серпня поточного року.