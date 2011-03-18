Ізраїльський студент створив парту, що захищатиме при землетрусу

Ізраільський студент створив парту, що захищатиме дітей від падіння важких предметів при землетрусу.

Як повідомляють "Подробиці", на створення такої конструкції Артура БРУТЕРА наштовхнули фото зі зруйнованого землетрусом Гаїті. Каркас парти виготовлений так, що поглинає енергію від падіння предметів. І людина, яка під нею ховається, залишається неушкодженою. Винахід уже пройшов перевірку - витримав удар купи каміння вагою 600 кілограмів. Ізраїльський студент сподівається, що його столи будуть мати попит в сейсмічно активних країнах.

"Коли на парту падає велика маса - вона стискується і перетворюється на захисну клітку. У ній може поміститися дві дитини. Коли ж такі парти стоять по всьому класі, у випадку падіння стелі, вони утворюють своєрідний тунель, через який рятувальники зможуть дістати дітей", -прокоментував винахідник свою розробку.