При Нацакадемії внутрішніх справ відкриють новий інститут

Кабінет міністрів утворив новий вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації - Інститут кримінально-виконавчої служби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідне розпорядження було ухвалене 17 березня на засіданні Кабінету міністрів.

За словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, рішення було ухвалене з метою забезпечення потреб Державної кримінально-виконавчої служби України у фахівцях з вищою освітою. Інститут готуватиме фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”.

Міністр також повідомив, що на базі інституту буде організовано підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням специфіки їх служби та роботи у закладах та установах кримінально-виконавчої служби. Крім того, передбачається започаткування на базі навчального закладу системи наукових досліджень з проблем служби, а також підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

Інститут функціонуватиме у складі Національної академії внутрішніх справ. Утворення навчального закладу не потребуватиме додаткового фінансування з Державного бюджету України, оскільки здійснюватиметься у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті для Державної пенітенціарної служби на відповідні цілі, зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.