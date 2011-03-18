Айвазовська: слабкі виші варто ліквідовувати

Слабкі виші варто ліквідовувати, а не приєднувати до більш потужних. Про це під час чату із читачами сайту "Главред" заявила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"Необхідно розробити зрозумілу систему, яка дасть можливість рейтингувати навчальні заклади за чіткими критеріями. Тоді навчальні заклади матимуть мотивацію покращувати якість викладання, що сприятиме загальному росту рівня освіти в країні", - додала експерт.

Вона розповіла, що в Україні існують ВНЗ-підприємства, які працюють на ринку освітніх послуг, але займаються лише видачею дипломів.

"На мою думку, роль студентства є найбільшою. Не вступайте до слабких ВНЗ і їх чисельність природньо зменшуватиметься", - порадила вона.

Нагадаємо, ідею сильним вузам «поглинути» слабкі запропонував міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник під час робочої поїздки до Полтави. На його думку, таким чином в країні можна скоротити кількість вищих навчальних закладів.

Пілотні проекти з оптимізації вузів почалися в Львові і Донецьку, зараз завершується процес в Закарпатті, а також у Кривому Розі - планують об`єднати 4 вузи і 2 науково-дослідні інститути.