В Інституті журналістики з’явилося Сampus Radio Ukraine

16 березня в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудбулася презентація Сampus Radio Ukraine, всеукраїнського студентського он-лайн-радіо, яке створюється студентами і для студентів за аналогом популярного в світі формату College. Кульмінацією заходу став перший онлайн–випуск, що транслювався в багатьох країнах.

«Онлайн–радіо є нашою ініціативою. Ми відвідували безліч американських шкіл журналістики і бачили багато того, чого не було в українській журналістиці. І коли з’явилася така можливість – реалізувати проект за рахунок грантової підтримки – ми це зробили», – зазначив директор Інституту журналістики Володимир Різун.

Campus Radio Ukraine співпрацює не лише з міжнародними партнерами, а й налагоджує внутрішню комунікацію: студенти Вінниці, Черкас, Дніпропетровська та Львова вже долучилися до радіо з власними програмами.

Проект, підтриманий Фондом розвитку ЗМІ посольства США, функціонує у 28 країнах світу, зокрема в Бельгії, Норвегії, США, Франції, Канаді, Польщі, Швейцарії, Пакистані та ін.