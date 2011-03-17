Електронний вступ плодитиме "липових" олімпіадників?

Електронна система вступу є цікавою ідеєю, яка має право на життя, утім, чинні умови прийому до вишів чітко передбачають те, що кожен абітурієнт власноруч подає заяву та документи до приймальної комісії. Тож, маємо юридичну колізію: або потрібно змінювати правила прийому до ВНЗ, або переформатовувати систему на зразок електронної черги. Про це під час чату із читачами сайту "Главред" заявила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

"Другий варіант знімає запитання щодо черг чи перевантаження приймальних комісій: абітурієнт надсилає запит в систему та отримує лист щодо призначеного часу прийому його документів", – додала вона.

Водночас експерт зауважила, що поки в Україні не ведеться офіційний елетронний документообіг, ця система працюватиме на межі хорошої ідеї та порушення норм і правил вступу, які зареєстровані в Міністерстві юстиції.

"Подача неправдивих даних під час заповнення відповідних форм абітурієнтом не може каратися. Тож, ми отримаємо повторення минулорічної ситуації з липовими олімпіадниками і потенційно пільговиками. Приймальній комісії доведеться вносити зміни в рейтинговий список після оприлюднення даних рекомендованих до зарахування, що шкодитиме нервам як абітурієнтів, так і працівників ВНЗ", - припустила Айвазовська.

І хоча деякі ВНЗ в минулому році ефективно використовували мережу Інтернет з тотожною метою, експерт переконана, що варто оперативно узгодити умови прийому з системою, якщо ми позиціонуємо себе як правова держава.

"Питання легітимізації не є проблемою років, тому більше оптимізму і до праці, а не критики. Усе повинно слугувати меті забезпечення відповідних прав абітурієнтів правовими ж методами", - підбадьорила Айвазовська й порадила майбутнім абітурієнтам перестрахуватися й про всяк випадок особисто з’явитися до приймальних комісій.