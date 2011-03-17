Табачник не поважає дітей і хоче грошей їхніх батьків?

Поваги до дітей у рішенні Міносвіти про обов`язкові контрольні роботи для учнів невипускних класів, не багато. Адже вони не розраховували на те, що через два місяці на них чекатиме таке серйозне випробування. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань науки і освіти Леся Оробець.

Нагадаємо, наказом №141, який розміщено на офіційному веб-сайті відомства, цьогоріч для учнів 5-8 класів вводиться обов`язкове написання підсумкових контрольних робіт з 4 предметів, серед яких українська та іноземна мови, математика, історія України та російська для російськомовних шкіл. Період проведення – з 10 по 20 травня.

"Таке контрольне вимірювання знань учнів проводитиметься за певними завданнями, які друкуватимуть за гроші. Подейкують, ціна одного примірника коливатиметься від 40 гривень. Уже є інформація, що увесь тираж викупило одне харківське видавництво, яке розповсюджуватиме книжки на комерційних основах. Батьки вже б`ють на сполох і скаржаться, що це ще один спосіб викачування грошей. Мені шкода, але це схоже на правду", - сказала Оробець.

Вона також зазначила, що такий крок міністерства є "щонайменше непослідовним".

"Якщо ця новація була настільки потрібна, то чого міністр минулого року своїм наказом № 267 скасував таку перевірку знань, яку ввів його попередник? Виходить дивна ситуація, рік тому Табачник її скасовує, щоб зараз повернути".

Тому, на думку Оробець, краще було б або взагалі не скасовувати таке рішення або реінкарнувати його з 1 вересня.