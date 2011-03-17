Що потрібно, аби розмалювати писанку

Визнаний львівський майстер у світі писанкарів, автор кількох видань про українську писанку Віра Манько провела в Українському католицькому університеті 15 березня майстер-клас із писанкарства.

«Я починала писати писанки практично нічого не знаючи, просто подруга показала, як це робити, – розповідає тепер уже відома писанкарка Віра Манько. – Вже згодом я почала цікавитися писанкарством, вивчати методику, історію тощо».

Писати писанки майстриня радить лише з наповненим яйцем, бо воно є символом життя. «Малюючи писанки, наші предки на яйцях замальовували бажання – ці візерунки унікальні, адже кожен мав сакральне значення, своєрідну форму молитви».

Віра Манько радить, щоб писанка збереглася довше – запікати яйця ще перед розписуванням. «Це своєрідний тест, чи яйце добре. Погані тріскаються або через пори починає проступати білок. А писанки на яйцях, які пройшли такий тест, зберігаються десятиліттями».

Майстриня наголошує, що писанкарство це особливий вид мистецтва: «Ми навіть не знаємо, коли точно воно зародилось. Писанки писали і серби, і поляки, і чехи, навіть французи, але у багатьох народів цей вид мистецтва зник. Вони втратили ту символічну писанку з сакральним значенням, яке вкладаємо в неї ми», – підсумувала вона.

Nota bene! Писанку треба малювати тільки в хорошому настрої та з чистими думками.

Довідка.

Віра Манько – видатна писанкарка. Власноруч розписала більше трьох тисяч писанок різних регіонів України. Значну частину писанкових взірців для відтворення майстрині надавали самі колекціонери як з України, так і з-за кордону.

У 2001 році з`явилася перша книга Віри Манько про писанки. У ній авторка загострює увагу на функціональності писанки й особливо на символічності її орнаменту — незнищенного знакового коду нації та пралюдства. В Україні Віра Манько мала кілька персональних виставок – у Львові, Києві, Коломиї та Самборі. Вона входить до Національної спілки майстрів народного мистецтва.