У Табачника розповіли, як "зливатимуть" виші

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту має намір до кінця цього навчального року приєднати майже 50 вищих навчальних закладів до інших.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК.

«До кінця цього навчального року ми в Україні добровільно об’єднаємо майже 50 навчальних закладів університетського рівня», - сказав Д.ТАБАЧНИК. Для прикладу він навів об’єднання Національного університету «Львівська політехніка» та Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, а також приєднання до Донецького національного технічного університету Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

За словами міністра, такі зміни мають відбутися серед вишів Луганська, Чернігова та Херсона. «Тенденцію створення маленьких не якісних вищих навчальних закладів за державні кошти ми обов’язково подолаємо ще до завершення роботи над новим законом про вищу освіту», - наголосив Д.ТАБАЧНИК.