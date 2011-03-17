У Москві евакуювали 10 тис людей з будівель Держуніверситету

Близько 10 тисяч викладачів і студентів евакуювали в середу міліціонери з Московського Державного Університету ім. Ломоносова після надходження електронного повідомлення про можливий вибух.

Як повідомляють “РИА Новости” з посиланням на джерело в правоохоронних органах росмійської столиці, електронне повідомлення із загрозою вибуху прийшло на електронну пошту ректора МДУ.

Невідомий повідомив про вибух в одному з будинків університету.

"У зв`язку з цим міліція перевіряє кілька будинків, які відносяться до МДУ. Евакуйовано близько 10 тисяч чоловік з головної будівлі МДУ (сектори А, Б, М), а також з гуртожитку при університеті", - сказав співрозмовник агентства.

В результаті перевірки бухові пристрої не були знайдені в жодному з будинків Держуніверситету.

Як відзначає російське інтернет-видання, починаючи з 9 березня, по всій Росії атакам псевдотеррорістов, повідомлення яких здебільшого приходять по електронній пошті, піддалося вже близько 80 соціально-значущих об`єктів. Правоохоронні органи встановили, що повідомлення приходять в основному з електронних адрес, зареєстрованих на закордонних серверах. Кількість провокацій за одну тільки середу перевалило за 25. В жодному з випадків вибухових пристроїв не бул овиявлено.