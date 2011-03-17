Табачник хоче ввести у ВНЗ два види стипендій

Міністерство освіти й науки, молоді та спорту України має намір розділити стипендії студентів на два види - соціальні і заохочувальні, пише газета “Дело”.

"Ми просили розробити два види стипендій: перша - соціальна (визначені категорії студентів, які за будь-яких умов повинні отримати стипендію), друга - заохочувальні кроки", - заявив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК на прес-конференції в Києві.

Розмір заохочувальних стипендій, за словами міністра освіти, повинен залежати від балів, отриманих за іспити і визначається після кожної сесії.

Як відзначив Д.ТАБАЧНИК, у даний час над цією ініціативою працює всеукраїнський орган студентського самоврядування.

Міносвіти вже збиралося скасувати стипендії в 2009 році. Тоді пропонувалося впровадити соціальні стипендії для інвалідів і сиріт, а також академічні стипендії для студентів, які досягли успіхів у навчанні. Крім того, через дефіцит коштів ряд ВНЗ намагалися підняти мінімальний бал для отримання стипендії.

Нагадаємо, під час прес-конференції Д.ТАБАЧНИК також заявив, що у недержавних вищих навчальних закладів немає іншого шляху, як понизити плату за навчання.