У 2011 році в Києві очікують 27 тис. першокласників

У 2011 році, відповідно до прогнозованих показників наданих Головним управлінням статистики, до перших класів прийдуть 27 тис. дітей.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління освіти та науки Київської міської держадміністрації.

Як зазначають у відомстві, при прийомі дітей до перших класів середніх загальноосвітніх шкіл заборонено перевірку знань дитини щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу та вміння читати, писати, рахувати.

Ззгідно з затвердженими правилами зарахуваня дітей до початкової школи, прийом дітей до 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (крім спеціалізованих) здійснюватиметься на безконкурсній основі, при чому першочерговий прийом має бути забезпечений для дітей, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування.

До спеціалізованих шкіл, шкіл-дитячих садків, гімназій, та ліцеїв, які у своєму складі мають спеціалізовані класи більш ранніх ступенів навчання, прийом дітей здійснюється на конкурсній основі (наказ МОН України від. 19.06.2003 р. № 389).

Для майбутніх першокласників конкурсне приймання відбувається у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють. Співбесіда проводиться педагогічною комісією, яка має складатись не більше, ніж з трьох осіб, включаючи практичного психолога. Питання співбесіди складаються зі спеціальних діагностичних завдань, які перевіряють рівень загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.

В ГУ освіти столиці нагадують, що прийом до перших класів розпочинається з 1 квітня.

Здійснюється він за наявності копії свідоцтва про народження, відповідної медичної довідки та заяви батьків.

В управлінні відзначають також, що відповідно до ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів.

За офіційною інформацією відомтсва, у 2010-2011 навчальному році середня наповнюваність класів у столичних школах становить 25 учнів. Найвища середня наповнюваність класів у загальноосвітніх навчальних закладах Дарницького району – 27 учнів.

У 2010-2011 навчальному році у перших класах Києва навчаються понад 24 тис. учнів. Початкова школа є у 468 (90%) з 519 загальноосвітніх навчальних закладів міста: 81 школі-дитячому садку; 13 початкових школах. У 23 школах міста є басейни.

Сьогодні мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста різноманітна. Маленькі кияни мають можливість отримати освіту в: 154 середніх загальноосвітніх школах; 123 спеціалізованих школах (серед яких: з поглибленим вивченням англійської, німецької, французької та іспанської мов; з поглибленим вивченням української мови та літератури; з поглибленим вивченням російської мови; з поглибленим вивченням природничих дисциплін; з поглибленим вивченням інформаційних технологій; з поглибленим вивченням художньо-естетичного циклу; з поглибленим вивченням технологій та фізичної культури, інші); 60 гімназіях; 42 ліцеях; 81 школах-дитячих садках та інш.