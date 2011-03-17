На Сумщині перенесли весняні шкільні канікули

У більшості шкіл Сумської області весняні шкільні канікули почнуться на два тижні пізніше: замість 21 березня – 4 квітня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації.

За словами начальника управління Любові ПШЕНИЧНОЇ, таке рішення пояснюється необхідністю економії бюджетних коштів: через сувору зиму заклади освіти використали багато газу і теплової енергії, тож канікули почнуться за тиждень до завершення опалювального сезону.

«Один тиждень не опалення шкіл дає економію четвертої частини від місячних витрат. Вони різні по кожному навчальному закладу, але дуже відчутні», - сказала Л.ПШЕНИЧНА.

Проте, за її словами, не скрізь навчальна чверть буде продовжена. У 12 з 25 районів та міст області школярі підуть на канікули за графіком - з 21 по 27 березня включно.