Викладачі вишів рекомендують не долучатися до "антиТабачних" акцій

У Чернігові студенти вищих навчальних закладів провели акцію протесту проти освітньої політики уряду та міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як повідомив кореспондента УНІАН один з організаторів акції Антон ХОМЕНКО, університетська молодь, пройшовши вулицями Чернігова, висловила свою незгоду з діями міністра.

"Вважаємо його політику антистудентською й антиукраїнською. Він робить все, щоб придушити вільного студента", - наголосив А.ХОМЕНКО, зауваживши, що в акції взяли участь близько 50 осіб.

За його словами, водночас, надійшла інформація, що старостам груп викладачі вишів рекомендували не долучатися до акції протесту, говорячи навіть про виключення активістів.

Студенти чернігівських ВНЗ завершили акцію протесту біля будівлі Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації. Вони вимагали "збільшення кількості бюджетних місць, залучення неурядових студентських організацій до обговорення проблем, що стосуються студентів, припинення зростання цін на проживання в гуртожитках, припинення переслідування студентів за активну громадську позицію, відставки міністра Д.ТАБАЧНИКА через постійну непрофесійність та некомпетентність у галузі освіти".

Учасники акції також роздавали листівки, в яких повідомили громадськість про діяльність провокаторів з урядових студентських організацій, які контролюються керівництвом ВНЗ. Окрім того, ліворадикальні, анархо-комуністичні угрупування намагаються привласнити тему студентської солідарності.

Організаторами акції протесту виступили громадські організації "Дія" та "Третя Позиція".