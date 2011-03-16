Томенко: Україну чекає шокова терапія у питанні закриття шкіл

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада не хоче відмовлятися від шокової терапії стосовно закриття шкіл.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, про це заступник голови ВР сказав, коментуючи відмову сесійної зали внести на розгляд парламенту його Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» (щодо реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів) (р.н.8177-1).

На переконання віце-спікера, те, що всі фракції більшості не підтримали законопроект означає: «нас чекає шокова терапія у питанні закриття шкіл як у містах, так і у селах».

Говорячи про даний законопроект, М.ТОМЕНКО сказав, що він запропонував принцип, який чітко і зрозуміло визначає як діяти, коли чисельність учнів у школі є мінімальною і виникають проблеми із забезпеченням якісної підготовки школярів. Він відзначив, що ця формула вже передбачена законом про місцеве самоврядування та законом про дошкільну освіту, «якими, на жаль, не користувалися, коли зліквідували мережу дитячих садочків».

Віце-спікер наголосив, що ця формула визначає, що реорганізація або ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на комунальній формі власності, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму. «Така формула означає, що не чиновник міністерства або обласного чи районного управління освіти визначатиме долю не лише дітей, а їх батьків та вчителів, а сама територіальна громада», - підкреслив він. М.ТОМЕНКО вважає цілком очевидним, що, якщо в школі нема можливості забезпечити дітям якісне навчання, територіальна громада підтримає закриття такої школи. «Звісна річ, за умови, що буде забезпечений шкільний автобус, який відвозитиме дітей до сусідньої школи, вчителі цієї школи будуть працевлаштовані, а приміщення школи використовуватиметься в освітніх цілях», - додав М.ТОМЕНКО.