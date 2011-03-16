Табачник обіцяє дошкільне навчання 97% дітей п’ятирічного віку

До кінця 2011 року Міносвіти планує охопити дошкільним навчанням 97% дітей п’ятирічного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

«Ми плануємо до кінця 2011 року охопити дошкільним навчанням 97% дітей п’ятирічного віку», - сказав Д.ТАБАЧНИК. Також він повідомив, що впродовж 2010 року в Україні було відновлено роботу 240 дошкільних закладів.

Зокрема, ці заклади переведені з непрофільного використання за рішеннями міських, районних та селищних рад. Крім того, міністр зазначив, що велику кількість дошкільних закладів було повернуто за рішеннями судів.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що у 2011 році міністерство планує продовжити цю роботу. Також, за його словами, у 8 областях України, зокрема, у Хмельницькій, Тернопільській, Сумській, Миколаївській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській і Донецькій 100% дітей п’ятирічного віку охоплено дошкільною освітою.

Як повідомляв УНІАН, система дошкільних навчальних закладів України охоплює 63% дітей дошкільного віку. На сьогодні найбільш гостро стоїть питання нестачі приміщень для дитсадків та місць для дітей у дитячих дошкільних закладах державної форми власності у Києві, Тернополі, Кам’янець–Подільському, Харкові і Ужгороді, де на 100 місць припадає 140-156 дітей.