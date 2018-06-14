Кому заважає українська школа у Макіївці?

Батьки учнів загальноосвітньої школи №44 (I-III ст.) м. Макіївки Донецької області, яку хочуть закрити, звернулися до президента України Віктора Януковича з відкритим листом з проханням не допустити ліквідації навчального закладу. Подаємо текст цього листа.

Шановний Вікторе Федоровичу!

Повідомляємо Вас, що загальноосвітню школу №44 (I-III ст.) м. Макіївки Донецької області закривають!

На сьогодні в школі навчається 401 дитина в 17-ти класах. Наповнюваність школи 95%. Середня наповнюваність по класах складає 23,6 учня, в той час, як в середньому по м. Макіївці – 22,7. Звертаємо Вашу увагу, що інформація про чисельність ЗОШ №44 і причини її закриття спотворюється. Так, у Верховній Раді на “годині уряду”, міністр освіти Табачник Д. В. спотворив інформацію про фактичну наповнюваність ЗОШ № 44, сказавши, що вона “укомплектована учнями не на 95%, а лише на 20%” і це служить підставою до закриття школи.

У школі достатньо класних кімнат і кабінетів, є комп`ютерний клас (11 комп`ютерів), проведений ремонт (нові труби системи опалювання, нові батареї, якісні підлоги), частково, за рахунок батьків, встановлені пластикові вікна, двері.

Навчання ведеться українською мовою з 2000 року. В навчальному закладі склався відмінний педагогічний колектив. Учителі мають величезний досвід роботи і уміють знайти підхід до дітей. Школа є лауреатом акції “Макіївська весна”, має статус обласної базової школи з проблеми формування ключових життєвих компетентностей. Діти нашої школи постійно стають переможцями і призерами олімпіад і конкурсів різного рівня.

ЗОШ №44 розташована між чотирма селищами (Чапаївські плани, Бутовка, Лєвоневський, Лісове, частково вулиця Токарєва) і фактично одна обслуговує всіх дітей на цій території.

Батьків і дітей ЗОШ № 44 м. Макіївки Донецької області просто поставили перед фактом закриття нашої школи у зв`язку з “оптимізацією” навчальних закладів. Думкою батьків з даного питання ніхто не цікавився. Основна причина, яку нам озвучують, – потрібний ремонт котельної, але гроші на ремонт виділити не можуть. У багатьох школах міста існують подібні проблеми, але їх не закривають.

Члени батьківського комітету звернулися з проханням зробити розрахунок установки газової котельної на підприємство, яке має відповідну ліцензію і досвід роботи на ринку цих послуг. За даними розрахунку, орієнтовна вартість роботи складе 370 тис. грн. Частину суми для вирішення цього питання готові виділити спонсори, частину – зібрати батьки. А це вже близько половини необхідної суми. Міська ж влада замість допомоги просто закриває школу! Бюджет м. Макіївки на 2011 рік складає 877 млн. грн., з яких 30 млн. грн. виділяється на розвиток і на капітальні ремонти об`єктів соціальної сфери (школи, лікарні, дитячі сади і т.д.), але при цьому жодної гривни не виділяться на ремонт нашої школи!

Місцева влада пропонує нам водити наших дітей у школу-інтернат Макіївського навчально-реабілітаційного центру, розташовану на відстані близько двох кілометрів від будівлі діючої школи. Тобто діти повинні будуть щодня долати відстань 2–3 км з важким ранцем за плечима в один бік. І це в дощ, сніг, мороз тощо! Збільшення навантаження в 5 разів і тривале перебування на вулиці в негоду не позначиться позитивно ні на здоров`ї дітей, ні на якості освіти! Звертаємо Вашу увагу, що дорогі до навчально-реабілітаційного центру знаходяться в жалюгідному стані і дітей на шляху до нього підстерігатимуть безліч неприємних сюрпризів – відкриті каналізаційні люки, розриті дороги, зграї бродячих собак. Все це доведеться щодня долати дітям! Місцева влада готова пожертвувати здоров`ям дітей ради якоїсь міфічної вигоди!

Макіївський навчально-реабілітаційний центр розташований на околиці одного з селищ і знаходиться практично в центрі місцевого ринку. Крім того, будівля МНРЦ не відремонтована. Система опалювання і підлоги цієї будівлі вимагають капітального ремонту. Труби опалювальної системи всі в хомутах (через 1-2 метри), замість радіаторів стоять регістри, яких недостатньо для опалювання таких приміщень, температура в класах не перевищує +17С. Каналізаційна система МНРЦ знаходиться в аварійному стані, вимагає заміни, в класних кімнатах ремонт не проводився більше 10 років. А в нашій школі ремонти класних кімнат проводяться щорічно.

Обіцянки міської влади про те, що буде організована підвезення дітей і для цього будуть придбані автобуси і відремонтовані селищні дороги викликають подив, оскільки для перевезення 401 учня потрібно близько 10-ти автобусів, а для їх придбання, обслуговування і ремонту доріг необхідна сума в десятки разів більша, ніж на ремонт котельної!

Ми, батьки ЗОШ № 44 м. Макіївки, виражаємо свою категоричну незгоду з фактом закриття нашої школи і переводом учнів у будівлю МНРЦ! На загальношкільних батьківських зборах 2 березня 2011 року батьки одноголосно проголосували проти закриття школи.

Під час своєї передвиборної компанії, Мальцев А. Н., що балотується на пост мера міста, обіцяв нову газову котельну (з урахуванням того, що поряд проходить газова магістраль), але після виборів обіцянка допомогти переросла в закриття школи!

Закриття школи викликає негативну соціальну напругу серед місцевого населення, негативне відношення і недовіру до міської влади.

Ми, батьки, звернулися з протестом до міського голови Мальцева А. Н., начальника Макіївського управління освіти Лях. І. У., голови Донецької обласної ради Близнюка А. М., проте досі залишаємося не почутими.

Просимо Вас розібратися в ситуації, що склалася, допомогти нам запобігти закриттю школи!

Батьки учнів ЗОШ №44 I-III ст. м. Макіївки Донецької області