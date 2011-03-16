Табачник про рекордне зростання кількості іноземних студентів

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК констатує рекордне зростання кількості іноземних студентів в Україні у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«У 2010 році я своїм наказом дозволив вищим навчальним закладам, незалежно від підпорядкування і форми власності, обирати мову навчання для іноземців. І це відразу дало свої результати. Ми зробили це в квітні – вже з початку нового навчального року в Україні майже на 2,5 тис. збільшилась кількість іноземних студентів. Вперше за роки незалежності ми маємо рекордну кількість іноземних студентів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він повідомив, що зараз в Україні навчається більш як 48 тис. іноземних студентів. Найбільша кількість студентів з Китаю – 6 тис., з Туркменістану – 5 тис., з Росії – 3,5 тис., з Індії – 3 тис. Загалом в Україні навчаються студенти із 134-х країн світу.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, всі ці студенти навчаються на контрактній основі, що дає змогу створити робочі місця як для викладачів вишів, так і для технічного персоналу.

Міністр також повідомив, завдяки навчанню в українських вишах іноземних студентів до держбюджету України щороку надходить 800 млн. грн. Загалом іноземні студенти за один рік навчання залишають в Україні до 500 млн. доларів.