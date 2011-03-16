Найбільше досягнення Міносвіти - шкільний автобус

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК вважає найбільшим досягненням роботи очолюваного ним міністерства у 2010 році відновлення програми «Шкільний автобус».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції.

«Найважливішим досягненням міністерства у минулому році за рік роботи ми вважаємо те, що вдалося відновити зруйновані за попередні роки державні програми. Перша і найголовніша – це програма «Шкільний автобус», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що у 2008-2009 роках за бюджетні кошти не було куплено жодного шкільного автобуса. У 2010 році, не зважаючи на економічні труднощі, Міністерству вдалося відновити фінансування цієї програми, яка, за словами міністра, забезпечує рівний доступ до освіти для учнів, які мешкають у сільській місцевості.

Зокрема, було закуплено 170 шкільних автобусів. Причому у 2011 році планується закупити ще 250 автобусів, а також 16 автобусів – для дітей з особливими потребами.

Також Д.ТАБАЧНИК наголосив, що було відновлено програму забезпечення навчальною технікою сільських шкіл.