Католицький університет запрошує на день відкритих дверей

19 березня в Українському католицькому університеті відбудеться день відкритих дверей. Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, під час зустрічі усі охочі матимуть нагоду ознайомитися з можливостями навчального процесу в університеті, відвідати навчальний корпус, поговорити зі студентами УКУ, отримати відповіді на всі питання.

День відкритих дверей відбудеться на Філософсько-богословському факультеті УКУ за адресою м. Львів, вул. Хуторівка, 35а (навпроти гуртового ринку «Шувар»).

Довідка. Український Католицький Університет – школа нового покоління, яка ставить розбудову Української держави та суспільства на платформу християнських цінностей. Навчальний заклад, який існує лише з 1994 р., уже став лідером у сфері богословських та гуманітарних наук.

Сьогодні УКУ має філософсько-богословський та гуманітарний факультети, сім наукових інститутів, програму ліценціату з богослов’я, заочне навчання для катехитів та вчителів християнської етики, вечірнє навчання, численні короткотермінові курси, літні навчальні програми.

Програма денного відділення зосереджена на вивченні філософії, богослов’я, історії, педагогічних дисциплін, сучасних класичних та іноземних мов. Університет готує фахівців відповідно до ліцензії МОН України серія АВ № 048946 та АВ № 159827 зі спеціальностей: богослов’я, історія, соціальна педагогіка. Впродовж навчання крім ґрунтовної фахової підготовки студенти мають можливість оволодіти кількома іноземними мовами. Це дозволяє їм проходити стажування за кордоном, мати переваги у працевлаштуванні.

Детальніша інформація на сайті УКУ.