У Києві створять робочу групу, яка вивчатиме ініціативи студентства
Та можливість їх прикладного використання
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ ініціював створення робочої групи, яка вивчатим ініціативи студентства та можливість їх прикладного використання.
Як повідомляє прес-служба КМДА, питання обговорювалось на зустрічі О.ПОПОВА з членами Студентської ради Києва та лідерами студентського самоврядування вищих навчальних закладів.
«Одне з ключових завдань столичної влади – всебічна підтримка талановитої молоді. Адже Києву потрібні активні, творчі та ініціативні люди, які незабаром візьмуть на себе відповідальність управління містом. І тому нашою метою є підтримка всіх починань столичного студентства, спрямованих на розбудову столиці”, – зазначив О.ПОПОВ.
За його словами, у столиці буде створена робоча група, яка аналізуватиме ініціативи студентства та вивчатиме можливість їх прикладного використання у діяльності структурних підрозділів та комунальних підприємств міської адміністрації.
«Тісна співпраця зі студентським активом дозволить нам вирішити багато спільних проблем. Мова йде і про працевлаштування студентів, і про залучення їхнього потенціалу, знань, які вони отримують у своїх навчальних закладах, задля забезпечення економічного розвитку столиці. Також ми говорили і про можливість стажування студентів у структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Молодь має дуже багато цікавих ініціатив, які практично не потребують фінансових затрат. Необхідно лише підтримати їх організаційно, морально, і вони зможуть принести багато користі місту. І ми над цим працюватимемо», – впевнений О.ПОПОВ.
Голова КМДА висловив бажання провести найближчим часом ще одну зустріч зі студентським активом, на якій безпосередньо опрацювати можливість реалізації проектів, запропонованих молоддю.
*** Студентська рада Києва на сьогодні є найпотужнішим неполітичним студентським об`єднанням міста, яке включає в себе органи студентського самоврядування 36 вищих навчальних закладів столиці і представляє інтереси близько 300 тис. київських студентів. Рада створена у 2002 р.