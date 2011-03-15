Росія запропонувала Україні готувати в своїх вишах військових фахівців

Росія запропонувала Україні готувати в своїх вищих навчальних закладах військових фахівців.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це депутат Державної думи РФ, голова Підкомітету з військово-технічної співпраці Михайло НЕНАШЕВ заявив у ході відеомоста на тему: «Військова і військово-технічна співпраця Росії та України: результати і перспективи».

Зокрема, М.НЕНАШЕВ зазначив, що російські виші можуть готувати фахівців із ряду військових спеціальностей, зокрема із забезпечення діяльності атомних енергетичних установок, фахівців для авіаційної галузі та флоту (враховуючи інтерес до Арктики), а також фахівців у сфері військово-інженерного обслуговування ракетного обладнання.

«Все це вимагає кадрів, які б розуміли це, які були б виховані на одних цінностях оборонної співпраці», - сказав М.НЕНАШЕВ.

При цьому він додав, що «підготовку кадрів треба розглядати не лише як передачу знань один одному, але й передачу доброзичливого настрою під час і після служби».

У свою чергу, директор Інституту політичного та військового аналізу Олександр ШАРАВІН (Росія) зазначив, що будь-якій країні важливо мати офіцерів, які мають досвід і знання армій інших держав. За його словами, це «абсолютно нормальний процес».

Разом із тим О.ШАРАВІН зазначив, що про навчання українських офіцерів у Росії як про факт, що відбувся, поки рано говорити. «Пропозиція з російської сторони була, але не знаю, наскільки українська сторона готова це прийняти», - сказав О.ШАРАВІН.