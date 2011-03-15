У ПР хочуть заборонити ліквідацію російських шкіл

Народні депутати Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО та Іван ПОПЕСКУ (фракція Партії регіонів) пропонують на законодавчому рівні заборонити ліквідацію в Україні навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин України.

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, відповідний законопроект "Про заборону ліквідації навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин України" В.КОЛЕСНІЧЕНКО та І.ПОПЕСКУ зареєстрували в парламенті

Як повідомляв УНІАН, останнім часом на Донбасі, натомість, планується ліквідація навчальних закладів з українською, а не російською, мовою навчання.

21 лютого 17 народних депутатів звернулися до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з вимогою не допустити ліквідацію шкіл з українською мовою навчання у Луганській та Донецькій областях.

Звернення підписали народні депутати Павло МОВЧАН, Володимир ПОЛОХАЛО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Борис ТАРАСЮК, Сергій СОБОЛЄВ, Ігор ГРИНІВ, Остап СЕМЕРАК, Олесь ДОНІЙ, Володимир СТРЕТОВИЧ, Тарас ЧОРНОВІЛ, Віктор ШЕМЧУК, Володимир МОЙСИК, Геннадій ЗАДИРКО, Андрій ШКІЛЬ, В’ячеслав КОВАЛЬ.

Аналогічні звернення парламентарії направили також міністру освіти і науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ, генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ, міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ.

У документі наводилися конкретні приклади щодо закриття українських шкіл. Зокрема, йшлося про ліквідацію за рішенням Краснолуцької міської ради Луганської області від 28 грудня 2010 року української школи №15; плани закриття загальноосвітньої школи №111 з українською мовою навчання у Петровському районі м. Донецька; початок ліквідації української школи №136 у Будьонівському районі м. Донецька; а також заявляється про можливість закриття Українського гуманітарного колегіуму у Ворошиловському районі Донецька.