Львівські школи переходять на альтернативні джерела енергії

У львівських школах розпочали встановлення комбінованих установок генерування електроенергії від вітру та сонця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, вже встановлено систему генерування електроенергії від вітру та сонця у львівській школі №72.

«Потужність установки не є надто великою, в основному це зроблено в навчальних цілях з метою демонстрації учням роботи відновлювальних джерел енергії на практиці, які дозволяють забезпечувати захист клімату та знижувати викиди парникових газів», - зазначається у повідомленні.

Як додала начальник відділу енергозбереження Управління економіки Львівської міської ради Василина ГОРБАНЬ, «Львів – за ефективне використання енергоресурсів. В місті вже є позитивний досвід щодо користування альтернативними джерелами енергії, а саме: встановлення сонячних колекторів на даху навчально-виховного комплексу «Арніка» Залізничного району для забезпечення гарячого водопостачання басейну. Сьогодні усі охочі зможуть побачити, як працює така установка у 72-й школі».

Як повідомлялося, 10 лютого 2010 року Львів підписав «Угоду мерів», згідно з якою місто зобов’язалось підтримувати ініціативу Європейської комісії з розробки та впровадження у містах 10-річних планів скорочення споживання енергоресурсів не менш ніж на 20% від існуючого рівня із застосуванням відновлювальних джерел енергії.

Зараз місто працює над розробкою Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста (SEAP). В рамках SEAP здійснюється підготовка муніципального енергетичного плану міста.