Попов обіцяє працевлаштувати випускників столичних ВНЗ

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав Угоду про співпрацю Київської міськдержадміністрації та Ради ректорів Київського вузівського центру. Передбачено, що Угода сприятиме розвитку вищої освіти та забезпечить ефективне співробітництво сторін в інтересах соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального і культурного розвитку столиці.

Як повідомляє прес-служба КМДА, підписання документу відбулося вчора під час зустрічі

О.ПОПОВА з членами Ради ректорів вищих навчальних закладів столиці.

«Вищі навчальні заклади Києва фактично є інтелектуальними інвесторами для забезпечення життєдіяльності міста. Саме там виховуються висококваліфіковані фахівці для народногосподарського комплексу столиці. Для нас дуже важливо налагодити конструктивну співпрацю з київськими вузами. Саме тому ми уклали цю Угоду», – розповів О.ПОПОВ.

Відповідно до Угоди столична влада бере на себе зобов’язання створювати необхідні умови для забезпечення життєдіяльності та ефективного функціонування системи вищої освіти у Києві. Зокрема, тут мова йде про допомогу навчальним закладам у господарчих питаннях, таких як електро-, водо-, газо-, теплопостачання навчальних корпусів та студентських гуртожитків, своєчасний вивіз сміття, проведення ремонтних робіт проїзних частин вулиць та тротуарів на ділянках, де знаходяться будівлі вищих навчальних закладів, благоустрій тощо.

Спільно з Радою ректорів Київського вузівського центру планується розробити Комплексний план заходів щодо розвитку вищої освіти у Києві та винайти механізми регулювання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах відповідно до потреб міста та ринку праці.

Сприятиме столична влада і створенню та розвитку на базі вищих навчальних закладів міста інноваційних наукових інфраструктур (соціотехнополісів, технологічних та наукових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів тощо). Крім того, спільно з районними в м. Києві державними адміністраціями планується активніше створювати ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми як структурні підрозділи вищих навчальних закладів.

Також планується впроваджувати у практику міського господарства інноваційні розробки вчених вищих навчальних закладів, спрямованих на соціально-економічний розвиток столиці України.

За словами О.ПОПОВА, багато проектів і програм, розроблених вищими навчальними закладами, можуть зацікавити інвесторів. Саме для цього їх необхідно презентувати широкій громадськості.

«Ми плануємо поновити фінансування науково-дослідних робіт, які здійснюються вищими навчальними закладами на замовлення структурних підрозділів КМДА, та створити базу даних наукових розробок, які можуть бути впроваджені у практику міського господарства», – зазначаив голова КМДА.

Угода також гарантує підтримку талановитої молоді, працевлаштування студентів та випускників, підтримку студентських креативних і соціальних ініціатив.

Від Ради ректорів Київського вузівського центру Угоду підписав Анатолій ТУГАЙ. Він розповів, що в свою чергу Рада ректорів готова забезпечити участь вищих навчальних закладів в опрацюванні пропозицій Київської міської державної адміністрації щодо реформування та розвитку мережі навчальних закладів міста.

«Столичні вищі навчальні заклади мають великий потенціал. Особливо, якщо говорити про потенціал науковий. Я вважаю, що 4 тисячі докторів наук та професорів можуть вирішити будь-яке питання», – підкреслив А.ТУГАЙ.

Так, столичні науковці, фахівці вищих навчальних закладів братимуть участь у проведенні експертиз загальноміських проектів, забезпечать підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів міста відповідно до потреб ринку праці та багато іншого.

Нагадаємо, що Київ є найпотужнішим науковим центром держави. Нині у Києві зосереджено 116 вищих навчальних закладів (16 % від загальної кількості в Україні), в яких здобувають освіту 554 386 студентів. У 2010 році у вищих навчальних закладах міста працювало 34 778 осіб професорсько-викладацького персоналу, з них: 3 741 – доктор наук, 16 320 осіб – кандидатів наук, 3 471 - професор та 10 740 – доцентів.