Табачник упевнений, що недержавні виші зменшать ціни на навчання

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК упевнений, що цього року недержавні вищі навчальні заклади зменшать ціни на навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції в Полтаві.

За словами міністра, на зниження цін на навчання вплине жорстка конкуренція між навчальними закладами.

«Це станеться так, як і восени на Сорочинському ярмарку дешевшають яблука і кавуни, тому що їх стає більше. На сьогодні у нас в Україні 700 000 ліцензованих місць у вишах. А назустріч їм йде лише 191 тисяча випускників. До випускників цього року додадуться ті, хто не вступив у попередні роки. Максимум буде 240-250 тис. абітурієнтів. А пропозиція – більш як 700 тис. місць. Для недержавних навчальних закладів шлях тільки один - вони змушені пропонувати вигідніші сприятливі умови», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він відзначив, що міністерство не планує розробляти штучну систему зменшення оплати за навчання.

«Штучно це запровадити неможливо. Зменшення цін відбудеться само собою через конкуренцію», - сказав Д.ТАБАЧНИК.