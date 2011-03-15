Акції студентів проти Табачника у ПР вважають політично ангажованими

Народний депутат від Партії регіонів, перший заступник голови парламентського Комітету з питань науки і освіти Максим ЛУЦЬКИЙ вважає політично ангажованими акції студентів проти міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

Таку думку М.ЛУЦЬКИЙ висловив в інтерв`ю газеті "Столичные новости" (№ 11 від 15-21 березня 2011 року).

"Я до них (студентів — УНІАН) підходив. Зустрів представників тільки одного вишу - Києво-Могилянської академії. Студентів інших вишів там не було... Я у них поцікавився: "А чого ж ви хочете від закону про вищу освіту?". На жаль, мені так і не вдалося знайти хоча б одну людину, з якою можна було б поговорити, і почути прагматичну точку зору", - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

За його словами, студенти здатні лише викрикувати політичні гасла "Геть!", "Ганьба!", "Дайте інший закон". "Це була абсолютно заряджена політична акція. Думаю, що вона протримається недовго. Реформи йдуть. Їх вже ніхто не зупинить", - підкреслив депутат.

М.ЛУЦЬКИЙ також відзначив, що авторами законопроекту про вищу освіту є сім народних депутатів, а не Д.ТАБАЧНИК. "Незважаючи на це, опозиція критикує міністра за закон про вищу освіту: мовляв, він не такий, як треба. Чому? Відповідь очевидна: просто використовується будь-який мотив, щоб людині насолити", - вважає він.

Депутат упевнений, що Д.ТАБАЧНИК професіонально виконує функції міністра. "Міністр освіти йде у розрізі президентської програми, а не своєї особистої. Він проводить правильну політику і не повторює помилок свого попередника ВАКАРЧУКА", - заявив М.ЛУЦЬКИЙ.