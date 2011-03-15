В Україні за три роки закрили понад 500 шкіл

В Україні в 2010 році було закрито 115 навчальних закладів загальної середньої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора в Полтаві заявив міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, всі школи були закриті органами місцевого самоврядування здебільшого через демографічну ситуацію.

«Демографічна ситуація є основною причиною закриття шкіл. За останні роки ми бачили постійне зменшення кількості дітей відповідного віку. За останні 10 років кількість дітей шкільного віку зменшилася на 2,5 млн., а мережа шкіл за цей час скоротилося на 8%», - сказав міністр.

Він також повідомив, що в 2008 -2009 рр. в Україні було закрито 394 школи.