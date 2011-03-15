У Туреччині віслюку вручили вчительський диплом

У турецькому місті Мерсин віслюку було вручено вчительський диплом.

Це зробили члени групи "Вчителі, які постраждали від іспитів з кваліфікації 2010 року". Членами групи є громадяни, які успішно склали іспити минулого року, щоб стати вчителями, але так і не отримали роботу.

Виступаючи від імені учасників протесту, один із учасників акції протесту зазначив, що до проведення іспитів хтось вкрав їх запитання. Тому результати випробування без визначення конкретних винних огульно були визнані недійсними, а їх учасники так і не отримали вчительську роботу.

Відповідаючи на запитання, чому учасники протесту використали у своїй акції віслюка, один із учасників акції сказав: "Усі ми знаємо, що віслюки - працелюбні тварини, працюють у міру своїх сил і не промовляють жодного звуку. Ми також увесь рік працювали як віслюки, однак не терпітимемо мовчки беззаконня".

ТСН