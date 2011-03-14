Табачник хоче скоротити кількість предметів в 11-х класах

Міністр науки і освіти, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК виступає за скорочення кількості предметів в 11-х класах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, перебуваючи у Полтаві з робочою поїздкою.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, сьогодні в 11-х класах налічується від 11 до 18 предметів, а в ліцеях і гімназіях, з відома педколективу і батьків, додається ще 2-3 предмети.

«Кількість предметів в одинадцятих класах потрібно скоротити до 8-9, як це зроблено в європейських країнах і робитиметься на пострадянському просторі. Це вже вводиться в Росії, де з першого вересня переходять на 8 предметів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, це реформування, зокрема, допоможе дитині, яка має схильність до літератури, не позіхати на уроках фізики і математики.

Нова реформа організує профільні школи, які, у свою чергу, дозволять структурувати виші, додав міністр.