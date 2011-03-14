Міністр освіти заявляє, що дітей «оболванювали»

На переконання міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА, навчання дітей за попередніми підручниками з історії України, які були за попереднього міністра освіти України, було “оболванюванням”.

Як пише інтернет-видання «Полтавщина», про це Д.ТАБАЧНИК сказав під час спілкування зі студентами та викладачами університету економіки і торгівлі та техуниверситету у Полтаві, де перебував з робочим візитом.

Міністр, зокрема, відповів на запитання щодо нових підручників з історії. За його словами, перш ніж потрапити до учня, будь-який підручник проходить довгу експертизу. Після цього шляхом таємного голосування визначається переможець. Цього року перемогли три підручника. Як сказав Д.ТАБАЧНИК, за часів його попередника, «міністра-демократа» Івана ВАКАРЧУКА на нові підручники надійшло 60 апеляцій, у яких містилися претензії щодо критеріїв визначення переможця. Натомість на нинішній варіант надійшло тільки три апеляції.

“Було прохання гуманізувати підручники з історії, не вставляти в них те, що викликає чвари та непорозуміння”, — зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Також він пояснив чому у підручниках знову з’явився термін «Велика Вітчизняна війна». За його словами, термін не дорівнює за значенням іншому — «Друга світова війна».

“Друга світова війна не складається лише з Великої вітчизняної. Я не хочу відповідати за разючу неписемність авторів попереднього підручника. Це було оболванювання... Патріотично виховувати потрібно на прикладах тих людей, які щось внесли в розвиток краю, а не на прикладах тих людей, які разом з ворожою армією прийшли встановлювати новий порядок. Іншої української держави окрім УРСР тоді не існувало. Це дало право бути співзасновником ООН, ЮНЕСКО... І цю державу захищали в 1941 році”, - сказав міністр.

Все інше Д.ТАБАЧНИК вважає перекручуванням історії: “Це все рівно, якби Полтаву назвали Сумами. Такому чоловіку потрібно було б обгризти всі таблички, де написано «Полтава». “Але від цього Полтава Сумами не стане”, — сказав Д.ТАБАЧНИК.