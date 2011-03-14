Табачник вважає, що Полтавщині достатньо 3-х університетів

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що для Полтавщини достатньо трьох університетів і переконаний, що платники податків не повинні оплачувати навчання тих, хто після вишу йде на біржу праці.

Як пише інтернет-видання «Полтавщина», про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Полтавському національному технічному університеті під час робочої поїздки в область.

Відповідаючи на запитання журналістів міністр, зокрема, зупинився на кількості успішних університетів Полтавщини. На його думку, області із населенням в півтора мільйона жителів доцільно мати три успішних університета. Зокрема, на 500-700 тис. населення достатньо одного такого ВНЗ. Це, за його словами, світовий досвід.

“Цю кількість повинна встановити сама громада, рада ректорів Полтавщини, облдержадміністрація. Потрібно подумати і внести на розгляд спільне бачення. Трьох успішних університетів було б достатньо”, — переконаний міністр.

За його словами, кількість ВНЗ може бути і більшою, однак чи будуть вони успішними — питання.

“Наприклад, у Херсоні, який трохи менший за Полтаву, налічується 10 університетів. Однак при цьому зменшується рівень якості і престижу. В Україні є 100 ВНЗ, де кількість заяв про вступ була від однієї до тринадцяти. І це тільки заяви про вступ, що вже казати про конкурс...”, — підсумував Д.ТАБАЧНИК.

Також міністр прокоментував скорочення держзамовлення у ВНЗ. У 2010 році зі шкіл вийшло 340 тисяч випускників, а цього року очікується 190 тис. дітей. Таким чином це сприятливий рік для скорочення держзамовлення на спеціальності, що не користуються попитом.

“Платники податків не повинні оплачувати навчання тих, хто після ВНЗ стає на біржу праці. В Україні понад 35 тис. випускників з вищої економічною освітою не можуть знайти робоче місце. 45 тисяч не можуть працевлаштуватись з вищою юридичною освітою”, — зазначив міністр.

Водночас він повідомив про те, що держава збільшить держзамовлення на комп’ютерні технології та екологічний напрямок.