Сьогодні відзначається Міжнародний день числа Пі

Як пише Кореспондент.net з посиланням на Wikipedia.org, День числа Пі відзначається щорічно 14 березня.

Свято було засновано у 1987 році фізиком з Сан-Франциско Ларрі Шоу, який помітив, що в американській системі запису дат (місяць / число) дата 14 березня - 3 / 14 - і час 1.59 збігається з першими розрядами числа π = 3, 14159.С тих пір кожен рік люди не байдужі до математики відзначають День числа Пі.

У цей день прийнято читати хвалебні промови на честь числа Пі, його ролі в житті людства, актівисти малюють антиутопічні картини світу без Пі, печуть і їдять пі-ріг із зображенням грецької букви Пі або з першими цифрами самого числа, п`ють напої і грають в ігри, що починаються на пі, вирішують математичні головоломки і загадки тощо.

Як відомо, число Пі - математична константа, що виражає відношення довжини кола до довжини її діаметру. Позначається буквою грецького алфавіту пі. Стара назва - лудольфове число. Пі - ірраціональне число, тобто його значення не може бути точно виражено у вигляді дробу. Отже, його десяткове подання ніколи не закінчується і не є періодичним. Ірраціональність числа Пі була вперше доведена Іоганном Ламбертом в 1761 році.

Вперше позначенням цього числа грецькою буквою Пі скористався британський математик Джонс в 1706 році, а загальноприйнятим воно стало після робіт Леонарда Ейлера у 1737 році.

Історія числа Пі йшла паралельно з розвитком всієї математики. Деякі автори розділяють увесь процес на 3 періоди: стародавній період, протягом якого π вивчався з позиції геометрії, класична ера, що послідувала за розвитком математичного аналізу в Європі в XVII столітті, і ера цифрових комп`ютерів.

Святкування Міжнародної дня числа Пі проходять і в Україні. Зокрема сьогодні в Сімферополі наукова бібліотека імені Івана Франка та арт-група Хаос представляють проект Інша реальність. "Центральна частина проекту - картина Хаос, мозаїка 3 метри на 3 метри, створена на основі 100 000 знаків числа ПІ після коми", - повідомляють організатори проекту.