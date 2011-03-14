Оприлюднено нову редакцію закону "Про вищу освіту"

Міністерство освіти й науки, молоді та спорту України оприлюднило нову редакцію законопроекту "Про вищу освіту".

З тектсом документу можна ознайомитись на офіційному веб-портлаі Міністерства в розділі “Громадське обговорення”.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 62-оп від 03.03.2011 р. затверджено персональний склад експертної робочої групи, яка у двомісячний строк має доопрацювати проект Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) з урахуванням зауважень і пропозицій, що надійшли до Міністерства під час обговорення його основних положень.

Розробники проекту запрошують до співпраці громадськість, студентство, всіх бажаючих, хто має конструктивні пропозиції до законопроекту.

Як відомо, законопроект "Про вищу освіту" Міносвіти підготувало в 2010 році. Документ узаконював проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), прийом до ВНЗ на підставі сертифікату ЗНО, середнього балу атестата і вступного іспиту. ВНЗ в ньому класифікувалися за кількістю студентів денної форми навчання: університет - не менше 10 тис., академія - 3 тис., коледж - 1 тис. Плату за контрактне навчання передбачалося збільшувати щороку на коефіцієнт інфляції. Нововведення, що пропонувались в проекті закону, викликали акції протесту з боку студентства, після чого прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив міністру освіти і науки Дмитру ТАБАЧНИКУ допрацювати документ.