Луцький відкликав свій законопроект про вищу освіту

Перший заступник Голови комітету Верховної Ради, народний депутат від Партії регіонів Максим Луцький запевняє, що до кінця поточної сесії закон "Про вищу освіту" буде ухвалений в новій редакції. Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це він заявив в ефірі телеканалу "Рада".

"До кінця цієї сесії закон буде ухвалений. І вже влітку ми матимемо новий законодавчий акт, який регулює відповідні питання", – сказав народний депутат.

Максим Луцький нагадав, що при Міністерстві освіти та науки була створена робоча група для напрацювання нового проекту закону щодо вищої освіти в Україні, який би зняв усі протиріччя зацікавлених сторін.

За його словами, передача ініціативи в цьому питанні Міносвіти є нормальним процесом, оскільки депутатські законопроекти щодо реформування вищої освіти не знаходять 100% підтримки ні в депутатському корпусі, ні серед студентства.

"Для того щоб зняти всю конфліктність ситуації і довести суспільству що те, що відбувалося, є ні що інше як банальний політичний наступ на міністра освіти, ми відкликали свій раніше зареєстрований законопроект", – сказав він.

М. Луцький запевнив, що члени робочої групи готові до діалогу щодо законопроекту абсолютно з усіма зацікавленими сторонами, і зокрема з представниками опозиції. При цьому народний депутат нагадав, що до моменту реєстрації попереднього законопроекту, з липня 2010 року також відбувалося його широке обговорення, але представників опозиції це чомусь не цікавило.

"А коли вони вже побачили що документ готовий, то тоді вже знайшлися якісь аргументи проти", – сказав він.

М. Луцький запевнив, що в новій редакції законопроекту, який буде підготовлений робочою групою, всі конфліктні та суперечливі положення будуть зняті.

Народний депутат висловив думку, що протягом тижня-двох опрацювання всіх правок до законопроекту буде закінчено і новий законопроект буде готовий.

"Після цього він буде переданий і студентському самоврядуванню, і до Кабінету Міністрів, і до Адміністрації Президента для його широкого обговорення аби це був такий проект закону, який дійсно буде консолідувати всіх", – додав народний депутат.

При цьому, він запевнив, що одне з положень, від якого ніхто не збирається відмовлятися в новому проекті закону – це обов`язкове врахування при вступі до вищого навчального закладу середнього балу атестату про закінчення школи.

Водночас, додав М Луцький, вже врегульоване питання щодо кількісного показника ВНЗ та ряд інших.