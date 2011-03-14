ФРІ: Міносвіти не відмовилось збільшувати плату за контракт

Проект Закону "Про вищу освіту" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників. Про це повідомили УНІАН у Всеукраїнській молодіжній організації “Фундація регіональних ініціатив” (ФРІ), посилаючись на текст проекту.

“Остання редакція міністерського проекту, в обхід ст. 22 та ст. 53 Конституції, пропонує скасувати гарантію чинного Закону про те, що протягом усього строку навчання встановлений у договорі розмір плати навчання має бути незмінним, – зазначає член експертної робочої групи МОНМС з доопрацювання міністерського проекту Закону "Про вищу освіту", заступник Голови ФРІ Антон Делікатний. – Досі ця гарантія неодноразово дозволяла студентам-контрактникам вигравати у суперечках з ректоратами, якщо ті намагались невиправдано збільшувати ціну за навчання”.

Молодіжний лідер також стверджує, що запропоноване нововведення суперечить також обіцянкам з передвиборчих програм "Блоку Литвина" та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності освіти, а також обіцянці Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від фінансових можливостей батьків”.

У решті небезпечних норм проект Закону, як зазначають у ФРІ, пропонує скасувати прив`язку плати навчання та надання додаткових освітніх послуг до грошової одиниці України – гривні, вилучити гарантію про прийняття на перший курс за безплатною формою навчання студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання, вилучити гарантію статті про мінімальні обсяги фінансування підготовки фахівців з вищою освітою за рахунок видатків Державного бюджету та загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів.

“Слід зазначити, що всі небезпечні для молоді норми сьогоднішньої редакції проекту повністю або маже повністю збігаються з відповідними нормами законопроекту N 7486-1, проти якого неодноразово протестувала молодь,” – підсумував А. Делікатний.