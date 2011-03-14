Фінансування освіти в Донецьку скорочено згідно з законом - Мінфін

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО стверджує, що скорочення фінансування галузі освіти в Донецьку в 2011 році проведено згідно із прийнятим Законом про Державний бюджет.

Про це він повідомив вчора на прес-конференції в Донецьку, коментуючи на прохання журналістів недавню заяву донецького мера Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА про те, що Міністерство фінансів на 2011 рік «зняло 70 млн. грн. із цієї галузі по місту».

«Уряд сьогодні працює повністю над задоволенням чітких програм і проектів, як це передбачено законом про державний бюджет», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО. При цьому він додав: «Суспільство у нас таке строкате... і людина що хоче, те й говорить. Це велике надбання нашої країни, але не завжди людина має доступну інформацію - не знає, яким чином фінансується освіта, які витрати на освіту».

На уточнення журналістів, чи треба розуміти ці слова міністра так, що мер поширює неправдиву інформацію, Ф.ЯРОШЕНКО сказав: «Я не знаю, що там говорив ЛУК’ЯНЧЕНКО. Це говорив ЛУК’ЯНЧЕНКО. А я вам говорю, як міністр фінансів, що ніяких правопорушень уряд навіть не думає допустити стосовно того, що щось неправильно зробило. Це неможливо, технічно неможливо. Вилучили згідно із законом про державний бюджет».

Міністр пояснив, що всі виникаючі непорозуміння в питаннях фінансування походять від браку правдивої інформації, тому сьогодні міністерство фінансів переходить на такі методи роботи, щоб зробити бюджет максимально прозорим для всіх.

«Тому я, щоб у майбутньому не було таких проблем, працюю дуже серйозно у напрямку відкритості інформації. Ми запропонували, і Президент підтримав, дав на сьогоднішній день доручення для того, щоб уникнути таких ситуацій і зробити прозорий бюджет», - зазначив Ф.ЯРОШЕНКО, нагадавши, що ще недавно всі міністерства «були закритими» і «до 2009 року жодне міністерство на сайті не розміщувало ніякої інформації – що робиться, і як фінансується».

За словами міністра, в минулому 2010 року було 76,8 млрд. грн. направлено на фінансування освіти в країні, а в 2011 році – 79 млрд. грн.

І ті вилучення, які відбуваються з бюджетів міст, розраховуються справедливо, за єдиною методологією і діють по всій території України, підкреслив Ф.ЯРОШЕНКО. «Щодо вилучення. Сьогодні, дійсно, з Донецької області вилучаються гроші, але це нормальне явище, - пояснив керівник Мінфіну. - Є різне розташування економіки нашої держави, різні підприємства, вони сконцентровані в різних регіонах. І сьогодні ті підприємства, які працюють у Донецькій області, вони потужно працюють, і соціальний захист населення всіх наших громадян України робиться за єдиною методологією, незалежно від того, де людина живе - в Києві, в Донецькій області, або у Львові, або в Харкові, в Запоріжжі... всі отримують послуги від держави. Тобто, за спеціальною методологією ці розрахунки проводяться, і відбувається фінансування».

При цьому Ф.ЯРОШЕНКО уточнив, що гроші можуть за необхідності перенаправлятися на різні державні програми.

«Отже, якщо гроші розрахували і там виходить, що цих грошей достатньо для фінансування... якщо вони потрібні на фінансування, припустимо, інших програм, то вони вилучаються», - сказав міністр. При цьому він додав, що «це робиться в усіх країнах світу, і підходи в усіх країнах світу різні - ще більше забирають, ніж ми».

Крім того, Ф.ЯРОШЕНКО акцентував, що з впровадженням адміністративної реформи в Україні також підуть і ці проблеми в питаннях фінансування та розподілу коштів по бюджетних галузях.

«У нас ще не зроблена адміністративна реформа. І ось для того, щоб нам перейти до нових бюджетних відносин, і уникнути конфліктних ситуацій у освіті, у медицині. Думаю, у нас буде адміністративна реформа, яка якраз і збалансує все», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого на прес-конференції Донецький міський голова О.ЛУК’ЯНЧЕНКО звинуватив Міністерство фінансів у тому, що воно скоротило в 2011 році фінансування галузі освіти в місті Донецьку. «Міністерство фінансів на 2011 рік зняло 70 млн. грн. із цієї галузі по місту Донецьку», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Водночас він підкреслив, що «на сьогоднішній день Донецьку, щоб вирішити питання (щодо забезпечення обов`язкової освіти), потрібно відкрити 48 груп дошкільнят цього року, а це фінансування, але мені його зменшили на 70 млн. грн. проти рівня минулого року».

Мера обурює позиція Кабінету міністрів у питаннях фінансування сфери освіти, які, за його словами, не вирішуються вже не один рік. О.ЛУК’ЯНЧЕНКО тоді звернув увагу, що така ж доля не мине й інші міста регіону.