В Україні з'явиться ще один Кадетський корпус

На базі Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Харитоненка буде створено Кадетський корпус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ.

За його словами, вже найближчим часом Сумський ліцей буде перепрофільований в Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус ім. І. Харитоненка».

«Навчальний заклад отримає значну фінансову підтримку з державного бюджету на матеріально-технічне оснащення та оновлення навчально-методичної бази», – зазначив керівник області.

Ю. ЧМИРЬ висловив переконання в тому, що заклад залишатиметься школою, де «виховують справжніх чоловіків, зберігають кращі традиції військово-патріотичного виховання юнаків».

«За результатами зрізу знань, в якому брали участь 35 загальноосвітніх навчальних закладів Сум, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені І. Харитоненка опинився серед 15 найкращих, що свідчить про старанність ліцеїстів та професіоналізм викладачів», –зазначив перший заступник начальника управління освіти та науки ОДА Ігор КОЗОЛУП.