Табачник: на російськомовний Київ всього 7 російських шкіл

На весь багатомільйонний російськомовний Київ всього 7 російських шкіл. Про це в інтерв`ю газеті "Сегодня" заявив Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК.

"Мене дивують обурення націоналістів (щодо вибору мови в школі). У Києві з 540 шкіл приблизно половина була з українською мовою навчання. Друга половина - з російською. Тепер останніх всього 7 на все багатомільйонне російськомовне місто Київ", - з обуренням сказав міністр.

За його словами, "коли всі школи в Києві без згоди на те батьків переводили в україномовні, то про це всі сором`язливо мовчали, навіть фіговий листочок виправдання собі не повісили".

"Коли ж в Одесі захотіли тільки поцікавитися думкою людей (щодо того, якою мовою вони хотіли б, щоб вчилися діти), - це підноситься як свавілля. Але ніхто не має права нав`язувати людям свою точку зору", - упевнений Д.ТАБАЧНИК.